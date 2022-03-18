Lavrov'un Çin'e giden uçağı yarı yoldan döndü mü? 0:00 / 0:00

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Alman Bild gazetesine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov perşembe günü Pekin'e giden bir uçakta olduğu iddia edildi, ancak uçak yarı yolda Moskova'ya geri döndü.

Bild'e göre uçak, Sibirya'nın Novosibirsk kenti üzerindeyken döndü.

GERİ DÖNME SEBEBİ NE OLABİLİR?

Bild'e göre Lavrov'un Çin'e giderken yarı yoldan dönmesinin iki sebebi var; Pekin yönetimi Lavrov ile görüşmek istedi ya da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lavrov'a geri dönmesini emretti. Lavrov ise Pekin'e giden bir uçakta olduğu iddialarını reddetti.

Diğer yandan, Bulgar araştırmacı gazeteci Christo Grozev, yaptığı paylaşıma göre, Rus hükümetine ait bir uçak dün akşam saatlerinde Moskova'ya indi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin ardından Çin'den askeri ve ekonomik yardım talep ettiği öne sürülmüş, her iki ülke yetkilileri de iddiaları reddetmişti.