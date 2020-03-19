DHA

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınının ardından uzmanların özellikle C vitamini tüketimi konusunda yaptığı uyarıların ardından limona yönelim arttı. Birçok vatandaşın limonu tüketmenin yanısıra temizlik için de kullandığı öğrenildi.

"FİYATI BENCE BİRAZ DAHA ARTAR AMA STOKTA VAR"

DHA'da yer alan habere göre İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde toptancı olan Metin Talay, koronavirüs salgınına karşı her sabah ellerini limonla yıkadığını söyledi.

Talay, "Limon sağlık açısından on numara. Sarımsak, limon ve sirke. Bunlar bizi ayakta, diri tutacak. Biraz da birbirimizden uzak durursak sıkıntı yok. Stoklarda limon vardır tabii. Fiyat bence biraz daha artar" ifadelerini kullandı.

"FİYATTA 1 İLE 1.5 LİRA ARASINDA FARK OLDU"

Toptancı Murat Açar, "Şu an limona talep nedeniyle fiyatta 1 ile 1.5 lira arasında fark oldu. Geçen hafta 5 ile 6 lira arasındaydı, bu hafta 6 ile 7 lira arasında. Virüsün etkisinden dolayı böyle. Türk milleti kimseye yayılmasın diye uğraşıyor. Herkes evinde ya limon bulunduruyor ya kolonya bulunduruyor. Etkisi çok olduğu için onu kullanıyor. Bu şekilde giderse fiyatlarda artış olur" diye konuştu.

"ELİMİZDE YETERİNCE MALIMIZ VAR"

"Yeterince mahsulümüz var" diyen sebze ve meyve hali esnafından Serkan Keleş, şunları söyledi: "Allah'a çok şükür. Bu yıl mahsulümüz yerindeydi. Hava şartlarımız güzel geçti. Mahsullerde bir sıkıntımız yok. Sebze fiyatlarımızda çok cüzi bir miktarda artış oldu. Elimizdeki stoklar yeterince var. Meyvede de beklediğimiz üç, dört kalemde yoğunlaştı. Özellikle limon, portakal ve nar. Arkasından da greyfurtta bir hareket var. Diğer ülkelerde de sıkıntı olduğu, ihracat da yeterli derecede yapılmadığı için iç bölgesel olarak da elimizde yeterince malımız var.

"ASIL ÖNEMLİ OLAN SEBZELER"

Yüzde 1, yüzde 5 arasında yükselme bekliyoruz. Limon da biraz hareket var. Geçen hafta limonu 5 liradan yazıyorduk. Bugün 6- 6.5 lira arasında satıyoruz. Yeterince mahsulümüz var. Gribe karşı aklımıza ilk gelen C vitamini olarak limon, greyfurt, portakal ve bu tür meyveler. Ama asıl önemli olan sebzedir. Çünkü vücudun demir eksikliği, kalsiyum eksikliğini tamamlayan ana mahsuller sebzeden geçiyor."