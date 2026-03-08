Canlı
        Macron, İran'ı bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırıları durdurmaya ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına son vermeye çağırdığını açıkladı | Dış Haberler

        Macron, Pezeşkiyan ile görüştü

        Macron, İran'ı bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırıları durdurmaya ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına son vermeye çağırdığını açıkladı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 08.03.2026 - 21:47 Güncelleme:
        Macron, Pezeşkiyan ile görüştü

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi yaptı.

        Macron X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüm. Ona, şu anda Fransız büyükelçiliğinde bulunan Cécile Kohler ve Jacques Paris'in güvenliği ve Fransa'ya dönüşlerinin bizim için mutlak öncelik olduğunu söyledim. İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarını derhal durdurması gerektiğinin altını çizdim.İran ayrıca Hürmüz Boğazı'nın fiili olarak kapatılmasına son vererek seyrüsefer özgürlüğünü de garanti altına almalıdır. Son olarak, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarının geliştirilmesi ve bölgedeki tüm istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine ilişkin derin endişemizi yineledim; bunlar mevcut krizin temelinde yatmaktadır.

        "DİPLOMATİK ÇÖZÜM HER ZAMANKİNDEN DAHA GEREKLİ"

        Bu kritik zorlukların üstesinden gelmek, gerginliği sona erdirmek ve barışı korumak için diplomatik bir çözüm her zamankinden daha gerekli. İletişimi sürdürme konusunda anlaştık.

