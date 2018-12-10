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Fransa'da 17 Kasım'da başlayan "Sarı Yelekliler"in hayat pahalılığı eylemleri dördüncü haftasında Macron karşıtı isyana dönüştü. Cumartesi günü ülke çapında yapılan eylemlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen sloganlar dikkat çekti.
Protestocular sokaklarda isyan ateşi yakarken öfkenin hedefindeki Macron, 10 gündür kameraların karşısına çıkmamıştı. Macron, sessizliğini bozarak bu akşam kameraların karşısına geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron haftalardır devam eden 'Sarı Yelekliler'in çığ gibi büyüyen protestosu karşısında kameraların karşısına geçti.
"OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDECEĞİM"
Macron, "Ülkede derin ve haklı bir öfke mevcut. Aday olurken söylediklerimi unutmuş değilim. Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim. Bu hafta içerisinde önemli kararlar vereceğim. " dedi.
"SORUMLULUĞUMU KABUL EDİYORUM"
"Sorumluluğumu kabul ediyorum, biz bu insanları unuttuk" diyen Macron, "Göçmen sorunuyla yüzleşmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.
"BUNUN BAŞKA BİR ALTERNATİFİ YOK"
Macron, "Çok ciddi kurallar ile ekonomimizi korumamız gerekiyor. Halk bize son 18 ayda bu talepte bulunuyor. İşsizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun başka bir alternatifi yoktur. Bu kolektif bir projedir. Avrupa'nın da gerçekleştirmesi gereken bir projedir. Herkesin fikrini dinlemeliyiz. Herkesin de bu tartışmaya katılımcı olması gerekiyor. Bizim istediğimiz, böylesine daha iyi yaşam şartlarının ortaya konması gerekmektedir" diye konuştu.
"2 BİN EURO'DAN AZ MAAŞ ALANLARA ZAM YAPILACAK"
Macron, "Tarihi bir dönüm noktasındayız. Ayda 2 bin Euro'dan az maaş alanlara zam yapılacak. Özel sektör de çalışanlarına zam yapsın" diye konuştu.
Macron'un konuşmalarından dikkat çeken başlıklardan bazıları şöyle:
"ÇOCUKLARIMIZIN BİZDEN İYİ YAŞAMASINI İSTİYORUM"
- Göçmen sorunuyla yüzleşmemiz gerekiyor.
- Partililerden bağımsız, herkesin fikirlerini dilemeliyiz.
- Fransa'da çocuklarımızın bizden iyi yaşamasını istiyorum.
- Herkese düşen görev var. Herkesin fikrini almak istiyorum.
- Tarihi dönüm noktasındayız. Diyalog ve kararlılıkla çözeceğiz.
- Derin bir devlet reformu gerekiyor
BİNLERCE PROTESTOCU SOKAĞA ÇIKMIŞTI
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.
Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.
"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış, ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.
Haftasonu Fransa genelinde on binlerce protestocu sokaklara çıktı. Paris Savcısı, sadece başkentte yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Gözaltına alınanlardan 100 kişinin 18 yaşından küçük olduğunu belirtti. Savcı gözaltına alınanların büyük bölümünün 40 yaşın altında olduğunu, sabıka kaydının bulunmadığını ve Paris'e protesto için geldiğini belirtmişti.
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