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        Haberler Gündem Güncel İBB soruşturmasında mahkeme kararını açıklıyor - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Mahkeme kararını açıklıyor

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Murat Ongun, Ali İlbak, Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay ve Ahmet Köksal hakkında tutuklama kararı verildi. Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu ve Alihan Aydın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 23.03.2025 - 09:29 Güncelleme: 23.03.2025 - 09:56
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        Mahkeme kararını açıklıyor
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        Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararını açıklıyor.

        Mahkeme, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Ali İlbak, Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay ve Ahmet Köksal hakkında tutuklama kararı verdi.

        Ayrıca İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İş İnsanı Serdar Haydanlı, Servet Yıldırım, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek için de tutuklama kararı çıktı.

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        Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu ve Alihan Aydın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkınadli ve Bayram Taşkın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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