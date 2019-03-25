Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Üst üste yaşanan depremler korkuttu.



AFAD'dan gelen bilgilere göre, Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Arguvan olan deprem çevre ilçeler ve merkezde de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklama da "Malatya, Arguvan’da meydana gelen deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

AFAD 4.5 OLARAK DUYURDU

KANDİLLİ 4.7 OLARAK DUYURDU