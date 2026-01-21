Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Malatya'da lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Malatya'da lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

        Malatya'da lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:55 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Kuzey Kuşak Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Arslan (25) idaresindeki otomobil seyir halindeyken ilk belirlemelere göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        YAKLAŞIK 50 METRE SAVRULDU

        Yaklaşık 50 metre savrulan araç hurdaya dönerken sürücü ile birlikte S.S. ve S.S. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilirken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Enes Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

        Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken yaralı olan anne ve babasının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Göktaş, Atlas'ın ailesini ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güngören'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyarette bulundu. Bakan Göktaş, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti

        #Malatya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde konuşuyor
        ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde konuşuyor
        Kocaeli’de belediye otobüsü kaza yaptı
        Kocaeli’de belediye otobüsü kaza yaptı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?