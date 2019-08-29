Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 hırsız gözlerine kestirdikleri bir kasap dükkanına girdiler. Depo kapısını levyeyle kıran hırsızlar burada bulunan etleri alıp araçlarına götürmeye başladılar. Hırsızlar, kilolarca etin bir kısmını da yerlerde sürüklediler. Hırsızlar etleri çaldıkları esnada yüzlerini kapatmayı da ihmal etmediler. 80 bin lira değerindeki etleri dakikalar içerisinde çalan hırsızlar hızla oradan kaçtılar.

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan işyeri sahibi Mustafa Kayabaşı, “Sabah 7’de bizim kapımızı patlatıp, iki dakikada arabalarına atıyorlar. Sabah 7’de elemanımızı içerideki bekçi arıyor. Depoya komple silip süpürüp kaçmışlar. Ortada kimseyi bulamadık. 80 bin lira civarında etimizi çaldılar” dedi.

Öte yandan kasap dükkanında yaşanan et hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yüzleri kapalı 3 hırsız kapısını açtıkları depodan kilolarca eti yerlerde sürükleyerek çalıp götürüyorlar.