Çocuğa taciz şüphelisinden şok ifade! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Maltepe'de geçtiğimiz Pazartesi günü dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İlçede bir apartman girişinde 13 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddia edildi. Kaçtıktan sonra yakalanan şüpheli Ö.Ç. (17) ise savcılık ifadesinde ayağının kaydığını ve mağdura çarptığını ileri sürdü. Mahkeme, şüpheli Ö.Ç.’nin "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli Ö.Ç. savcılığa ifade verdi.

DHA'nın haberine göre, suça sürüklenen çocuk Ö.Ç. (17) savcılık ifadesinde olayın mağduru çocuk ile dedesinin aynı apartmanda oturduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ara sıra dedemin yanına gidip geliyorum. Olay günü apartmanın dış kapısını açtım, tam çıkarken mağdur Eylül de apartmana giriyordu. Yerler kaygan olunca ben kaydım ve mağdura çarptım, mağdur da yere düştü. Mağdur yere düşünce bağırmaya başladı ve ikametine doğru koştu. Ben de korkarak apartmandan çıktım ve koşmaya başladım. Birinci katta dedem oturduğundan ayakkabılar elimdeydi, giymemiştim. Yine ayağımdaki çorabımın teki de apartmanda düşmüş. Mağdurun neden bu şekilde ifade verdiğini anlayamadım ama çok abartmış. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

TUTUKLANDI

Savcılık, şüpheli Ö.Ç.’yi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik sorgusunda şüpheli “Dedem beni evden kovduğu için aceleyle çıkmıştım, çorabım ve ayakkabım eldeydi. O sırada mağdurla çarpıştım” diyerek mağdura cinsel tacizde bulunmadığını öne sürdü.

Hakimlik, şüpheli Ö.Ç.’nin “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.