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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Maltepe'de sapık dehşeti! Küçük kızı taciz etti - Haberler
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Son dakika haberler... Maltepe'de apartman girişinde küçük kıza taciz iddiası!

İstanbul Maltepe'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İlçede, okuldan eve dönen 13 yaşındaki kız çocuğunun, arkasından binaya giren kişinin tacizine uğradığı öne sürüldü. Küçük kızın çığlıkları üzerine apartman sakinlerini karşısında gören saldırgan hızla kaçtı. Polisin, saldırganı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor

Son dakika: Maltepe'de sapık dehşeti! Küçük kızı taciz etti - Haberler
Maltepe'de sapık dehşeti! Küçük kızı taciz etti
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DHA

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, okuldan dönen 13 yaşındaki öğrenci, evine gireceği sırada arkasından takip eden bir kişi taciz etmeye çalıştı.

Korkunç olayda kaçan şüpheli

DHA'nın haberine göre saldırgan, öğrenciye evinin girişinde bir madde koklatmaya çalışınca kız öğrenci ile saldırganın arasında bir süre arbede yaşandı. Kız çocuğunun çığlıklarını duyan apartman sakinleri dışarı çıkarak duruma müdahale edince saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler görgü tanıkların ifadeleri alınması için polis merkezine götürdü.

Kız çocuğunun ifadesi Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog tarafından alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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