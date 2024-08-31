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        Haberler Gündem 3. Sayfa CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI! Son dakika: Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü - Manisa haberleri | Son dakika haberleri

        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 25 yaşındaki Mehmet Emin U. sokakta Ahmet U.'yu tabancayla vurarak öldürdü. Teslim olan Mehmet Emin U., babasının 19 yaşındaki üvey kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 31.08.2024 - 13:26
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        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde babasını tabancayla öldüren kişi, polise teslim oldu.

        Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğine ruhsatsız tabancasıyla gelen Mehmet Emin U. (25), babası Ahmet U'yu, Turgut Özal Mahallesi Genel Konutlar Küme Evleri Yolu üzerinde vurduğunu söyledi.

        Adrese giden ekipler, baba Ahmet U'yu (62) göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş buldu.

        Ceset, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan zanlının, ilk ifadesinde, babasının 19 yaşındaki üvey kız kardeşini istismar ettiğini savunarak, bu nedenle babasını motosikletiyle olay yerine götürüp öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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