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HaberlerGündemSon dakika... Manisa'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

AA

Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

manisa son dakika kaza

Alınan bilgiye göre, Hasan Gündoğdu yönetimindeki otomobil, Demirci-Gördes kara yolu Güneşli Mahallesi mevkisinde Nurullah Şalgam idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte Fatma Nur Şalgam, Fatma Nur Bardakçı, Güler Şalgam ve Emine Gündoğdu da yaralandı. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Güler Şalgam müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Gördes'teki müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine gönderildi. Öte yandan kazaya sebep olduğu ileri sürülen bir traktörün de jandarma ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

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