        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Manisa haberleri: 17 yaşındaydı! İş dönüşü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        17 yaşındaydı! İş dönüşü hayatını kaybetti

        Manisa'da acı bir kaza meydana geldi. Çalışmak için gittiği tarladan dönen 17 yaşındaki Emre Filik'in kullandığı traktör devrildi. Genç çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 15:59 Güncelleme: 14.12.2025 - 15:59
        Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Emre Filik (17) yaşamını yitirdi.

        KULLANDIĞI TRAKTÖRÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Manisa'nın Kula ilçesinde meydana geldi. Çalışmak için gittiği tarladan dönen Emre Filik, dönüşte kullandığı traktörün kontrolünü kaybetti.

        TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

        Genç çocuğun kontrolünü yitirdiği traktör, devrildi. Filik, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emre Filik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Filik’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        #Manisa
        #Son dakika haberler
