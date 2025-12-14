17 yaşındaydı! İş dönüşü hayatını kaybetti
Manisa'da acı bir kaza meydana geldi. Çalışmak için gittiği tarladan dönen 17 yaşındaki Emre Filik'in kullandığı traktör devrildi. Genç çocuk hayatını kaybetti
Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Emre Filik (17) yaşamını yitirdi.
KULLANDIĞI TRAKTÖRÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Manisa'nın Kula ilçesinde meydana geldi. Çalışmak için gittiği tarladan dönen Emre Filik, dönüşte kullandığı traktörün kontrolünü kaybetti.
TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
Genç çocuğun kontrolünü yitirdiği traktör, devrildi. Filik, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emre Filik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Filik’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.