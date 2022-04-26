Son dakika: Marmara'da bir kirlilik daha! Heybeliada'da lağım suyu karıştı

Marmara'da bir kirlilik daha! Lağım suyu karıştı 0:00 / 0:00

DHA

Heybeliada´da derin deniz deşarj hattı borusu patladı. İSKİ´ye ait borunun patlamasıyla lağım suyunun deniz suyunun üzerine çıktığı görüldü.

DHA'nın haberine göre lağım sularının, yüzeye çıktığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Heybeliada´nın Yalova´ya bakan kısmında derin deniz deşarj hattında, bir balıkçı teknesinden atılan çapa ile kanalizasyonun denize boşaltıldığı boru hattı patladı.

Görüntülerde borunun patlamasıyla lağım sularının çıktığı alandaki deniz renginin değişti. İSKİ´den edinilen bilgiye göre, 3 yıl önce basınca karşı dirençli boru ile yenilenen hat, atılan çapa sonucu kırıldı.

"BİR TEKNENİN ÇAPA ATMASI SONUCU MEYDANA GELDİ"

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Heybeliada'da Fransız Koyu olarak bilinen bölgede, bir teknenin çapa atması sonucu bölgede bulunan derin deniz deşarjı hasar görmüştür. Bahse konu hat, 3 yıl önce basınca dayanıklı HDPE borular kullanılarak yenilenmiştir. Meydana gelen hadisenin hemen ardından, dalgıçlarla hasar tespiti yapılmış ve hızla onarım çalışmalarına başlanmıştır." denildi.