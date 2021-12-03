Marmara'da lodos engeli! Limanda bekliyorlar 0:00 / 0:00

AA

Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.

AA'da yer alan habere göre lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi. Lodosun yarın da etkili olması bekleniyor.

EDİRNE'DE DE BENZER GÖRÜNTÜLER

Öte yandan Meteorolojinin "sarı" ikazla uyardığı kentler arasında yer alan Edirne'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Kent merkezinde sakin bir hava hüküm sürerken, güney çevrelerinde ise hızı saatte 50 kilometreye çıkan rüzgar etkili oluyor.Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte fırtınanın öğleden sonra hafiflemesi bekleniyor.

BALIKÇILARA ZORUNLU PAYDOS

Denizlerde ulaşımı güçleştiren şiddetli rüzgar balıkçılara da zorunlu paydos ettirdi.Enez ilçesinde balıkçılar limanda lodosun etkisinin geçmesini bekliyor.

Bandırmadan avlanmak için bölgeye gelen balıkçılardan Mustafa Çobanoğlu, lodos nedeniyle denize açılamadıklarını söyledi. Havanın sert olması nedeniyle denize çıkamadıklarını ifade eden Çobanoğlu, "Lodosta balık da az oluyor. Lodos burada çok deniz düşürüyor. Rüzgar sert olduğu için ağlara pislik takılıyor. Yarın denize çıkacağız nasipse." dedi.Gemi kaptanı Selim Çobanoğlu da lodos olduğu zaman çalışamadıklarını belirterek, "Limanda bekliyoruz. Lodosta deniz suyu sıcak oluyor. Poyraz balıkçılara daha iyi geliyor. Poyrazda deniz soğuk olduğu için balık dibe çöküyor daha iyi balıkçılık oluyor." diye konuştu.

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