Masaj salonunda akılalmaz olay!

İHA

Tekirdağ'da edinilen bilgilere göre olay, Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir masaj salonunda insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Masaj salonunda çalışan ve ismi açıklanmayan bir kişi iş yerine gelen erkek arkadaşı M.C. ile eski erkek arkadaşı nedeniyle tartışma yaşadıklarını ve M.C.'nin kıskançlık krizi geçirmesinin ardından üzerine kolonya dökerek kendisini yakmaya kalktığını söyledi.

YANMAKTAN KURTARILDI BIÇAK ÇEKTİ

İHA'da yer alan habere göre şüpheliyi duş kabini içerisine sokarak yanmaktan kurtardıklarını ancak bu kez de eline aldığı bıçakla diğer çalışanlara saldırdığını ve cep telefonunu kırdığını öne sürerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ve inceleme sürdürülüyor.