Mavi Işıklar Grubu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Solistimiz Nejat Toksoy'u kaybettik. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

NEJAT TOKSOY KİMDİR?

1946 doğumlu Nejat Toksoy, Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve solistidir. 1960'ların ünlü grubu, Nejat Toksoy öncülüğünde Çetin ve Metin Yavuzdoğan kardeşler, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa tarafından 1964'te İstanbul Erkek Lisesi'nde kuruldu. 'Twist temposunda' icra ettikleri 'Helvacı Helva' türküsüyle Hürriyet'in ilk kez düzenlediği 'Altın Mikrofon' yarışmasına katılıp ikinci oldular. Yarışmanın ardından Mavi Işıklar grubu müzik dünyasında hızla yükseldi. Plak çıkardılar, konserler verdiler, gece kulüplerine çıktılar, ödüller aldılar. Mavi Işıklar işin şov kısmını da ihmal etmeyen, bir örnek sahne kostümleri diktiren, sahneye bir yatak odası kurup pijamalarla çıkan gencecik beş delikanlının hikâyesiydi. Mavi Işıklar bir dönem devam etti sonra dağıldı. 90'larda yeniden bir araya gelip çeşitli mekanlarda konser verdiler.

Nejat Toksoy, 1969'da Leyla Balaban'la evlendi. Kızı Derya Toksoy dünyaya geldi. Kızı 2010 yılında Derya Toksoy'u kanserden kaybeden usta isim, aynı yıl eşi Leyla Balaban'ı da kaybetti.