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Haberler Emlak Son dakika: Mayıs ayı konut satış rakamları açıklandı
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Mayıs ayı konut satış rakamları açıklandı

Mayıs ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 düşerek 113 bin 276 adet oldu. Satışlar mayısta nisan ayına göre ise yüzde 32.2 yükseldi. Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.3 azalışla 482 bin 143 olarak gerçekleşti

Son dakika: Mayıs ayı konut satış rakamları açıklandı
HABERTURK.COM

TÜİK mayıs ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde mayısta 113 bin 276 konut satıldı. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 düştü. Nisan ayına göre ise yüzde 32.2 yükseldi.

Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.3 azalışla 482 bin 143 olarak gerçekleşti.

Konut satışı, Mayıs 2023:

İSTANBUL'UN PAYI YÜZDE 16.3

Mayıs ayında konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve yüzde 16.3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 196 konut satışı ve yüzde 9.9 pay ile Ankara, 6 bin 158 konut satışı ve yüzde 5.4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari, 55 konut ile Bayburt ve Tunceli oldu.

RUSLAR İLK SIRADA

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46.9 azalarak 3 bin 167 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2.8'de kaldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 245 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 934 konut satışı ile İstanbul ve 249 konut satışı ile Mersin izledi.

Mayıs ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den 991 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 503 konut ile İran, 175 konut ile Ukrayna ve 129 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Mayıs 2023:

Detaylar geliyor...

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