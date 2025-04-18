Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Millî Eğitim Bakanlı, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı! Öğretmen atamalarında branş dağılımı nasıl oldu?

        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı

        Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 19:14 Güncelleme: 18.04.2025 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldığını duyurdu.

        Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

        MEB, alanlar itibarıyla Türkiye geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanların belirlendiğini bildirdi.

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

        Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

        15 BİN ÖĞRETMEN KONTENJAN DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası