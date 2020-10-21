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SON DAKİKA MEB: Okullar ne zaman açılacak? 5. ve 9. sınıflar okula başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dün akşam yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama geldi. Ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar 2 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak. Daha önce bazı sınıflarda da yüz yüze eğitim süreci başlamıştı. Peki okullar tamamen ne zaman açılacak? Diğer sınıflar (6, 7 ve 10, 11) ne zaman okula gidecek? İşte son dakika yüz yüze eğitim ile ilgili gelişmeler...

SON DAKİKA MEB: Okullar ne zaman açılacak? 5. ve 9. sınıflar okula başlıyor

Okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim süreci son iki eğitim ve öğretim dönemlerinde uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların geri kalmamaları için kademeli bir şekilde yüz yüze eğitimi başlattı.

OKULLAR TAMAMEN NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması ile ilgili alınan kararların Bilim Kurulunun tavsiyelerine göre olduğunu açıkladı. Okullarda tüm sınıfların ne zaman açılacağı konusu belirsizliğini koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5. liselerde 9. sınıflarda yüzyüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü ilgili sınıflarda gelişmelere bakarak kamuoyuna ilan edeceğiz." dedi.

HANGİ SINIFLAR OKULA BAŞLADI?

Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı ve 1. sınıfları 21 Eylül'de sabah 09.00'da ders başı yaptı. 8 ve 12. sınıf öğrencileri ise 12 Ekim sabah 09.00'da ders başı yaptı.

DİĞER SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak."

Selçuk, diğer kademelerle ilgili de kademeli ve seyreltilmiş bir model mi düşünüleceği sorusu üzerine şu an için böyle düşünüldüğünü söyledi. Selçuk, il hıfzıssıhha kurulları eğitimle ilgili tavsiyede bulunursa bunu dikkate alacaklarını belirtti. Selçuk, 'Her ilde her şey aynı olacaktır, böyle bir katiyetle konuşamayız. Biz duruma bakarak esnek bir değerlendirme yapmak zorundayız' sözlerini kullandı.

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