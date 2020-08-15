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Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB),tarafından yapılan açıklamada, "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dönemi Mesleki Çalışma Programı, 24-28 Ağustos tarihleri arasında, Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla okullarımızda gerçekleştirilecektir. Çalışma programına ilişkin ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır" denildi.