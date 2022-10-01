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Meclis açılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 6'ncı yasama dönemi başlıyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. TBMM Başkanı Şentop, ""Dünyanın gergin süreçte geçtiği dönemde ülkemiz Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine gidecektir. Bu süreç seçime katılacak tüm siyasi partiler açısından huzur içerisinde demokratik bir yarışı temsil etmektedir. Büyük bir demokratik olgunlukla sonuçlandıracağına inancım tamdır" dedi

Son dakika: Meclis açılıyor! TBMM Başkanı Şentop'tan seçim mesajı
Meclis açılıyor! TBMM Başkanı Şentop'tan açıklamalar
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HABERTURK.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 27'nci yasama yılı 6'ncı yasama dönemi TBMM'de düzenlenen törenle açılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te düzenlenen törene katıldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇILIŞ KONUŞMASI

Meclis açılışında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu yasama yılında yapılacak çalışmaların milletimiz, devletimiz ve bütün insanlık için hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Şentop, "Bir sonraki yasama döneminde Cumhuriyet'in ilanın 100'üncü yılını heyecanla kutlayacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün mücadele arkadaşlarını, tüm gazi ve şehitlerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum" diye konuştu.

"Tarihimizi bir bütün olarak ele almaya mecburuz" diyen Şentop, "Türkiye tarihini parçalamak da yanlış, tehlikelidir. Selçuklu da, Osmanlı da, Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Şentop, "Türkiye'nin tutumu ve hamlelerinin ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir. Türkiye barıştan yana çalışmasını sürdürmeye devam edecektir. Türkiye her zaman daha güçlü, her alanda daha donanımlı olmak mecburiyetidir. Türkiye fikri, Türkiye sınırlarından daha büyüktür" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de yaşananlara değinen Mustafa Şentop, "Kıbrıs'ta iki farklı halk ve devlet olduğu gerçeğinden hareket eden Türkiye, Sayın Ersin Tatar'ın yaklaşımını desteklemektedir. TBMM her zaman Kıbrıs davasında ortak tutum belirlemiştir. Bundan sonra da haklı davasını desteklemeye devam edecektir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, "Dünyanın gergin süreçte geçtiği dönemde ülkemiz Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine gidecektir. Bu süreç seçime katılacak tüm siyasi partiler açısından huzur içerisinde demokratik bir yarışı temsil etmektedir. Büyük bir demokratik olgunlukla sonuçlandıracağına inancım tamdır. Seçimlerin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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