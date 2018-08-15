TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Cumhuriyet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Parlamenterlerarası Birlik gibi uluslararası platformların çalışmalarına etkin katılması önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti görünürlüğünün arttırılması bağlamında desteğimizi Cumhuriyet Meclisi'nin başka uluslararası kuruluşlara katılması noktasında bundan sonra da sürdüreceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştiriyor. Yıldırım, KKTC ziyareti öncesinde havaalanında gazetecilere açıklama yaptı. Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın daveti üzerine KKTC'ye ziyaret gerçekleştireceğini söyleyerek, ziyaretinde TBMM Başkanvekili Celal Adan, Katip üyeler Rümeysa Kadak ve Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM İdare Amiri Halil Özcan'ın eşlik edeceğini ifade etti.

Yıldırım, ziyaretinde Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşeceğini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişki, işbirliği ele alacağız. Cumhuriyet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Parlamenterlerarası Birlik gibi uluslararası platformların çalışmalarına etkin katılması önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti görünürlüğünün arttırılması bağlamında desteğimizi Cumhuriyet Meclisi'nin başka uluslararası kuruluşlara katılması noktasında bundan sonra da sürdüreceğiz. Ziyaretim dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı ve Başbakan Sayın Tufan Erhutman ile görüşme gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile Doktor Fazıl Küçük, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini, Boğaz şehitliğimizi, Kıbrıs Türk Barış Komutanlığı'na da ziyarete gerçekleştireceğiz. Son dönemdeki gelişmeler, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yaşanan tıkanıklıklar hatırlandığında Kıbrıs Türk halkı ile anavatan Türkiye'nin dayanışma noktasında çok daha hassas bir döneme girdiğini ifade etmek isterim" diye konuştu.

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