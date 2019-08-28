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HaberlerSosyal GüvenlikSON DAKİKA! Memur zammı belli oldu! 2019 Memur zammı ne kadar oldu?

Son dakika! Memura zam oranı belli oldu

HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika haberi... Memurların zam oranı belli oldu. Hakem Kurulu, hükümetin son teklifini dikkate alarak memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında yüzde 3+3 oranında artış yapılmasını kararlaştırdı

SON DAKİKA!

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin maaş zammı belli oldu. Hakem Kurulu, hükümetin son teklifini dikkate alarak memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul kararı oy çokluğuyla aldı.

 

MÜZAKERE SÜRECİ 20 AĞUSTOS'TA SONA ERMİŞTİ

Memur ve memur emeklilerinin 2020-2021 yılı maaş artışlarının belirlenmesi için 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlamış, 20 Ağustos olarak belirlenen müzakere süresi içinde uzlaşma sağlanamamıştı.

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3.5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2.5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştu.

SENDİKA NE İSTEMİŞTİ?

Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti. Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti. 

CÜZDAN BIRAKMA EYLEMİ YAPILMIŞTI

Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti. Taraflar arasında son güne kadar uzlaşının sağlanamaması üzerine Memur-Sen, iş bırakma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapmıştı.

 

 

 

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