Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Merdivenden düşüp öldü

        Merdivenden düşüp öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturduğu evin bahçesindeki merdivenden düşen Eşref Gürkan Güney hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 15:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merdivenden düşerek can verdi

        Muğla’nın Bodrum ilçesinde oturduğu evin bahçesindeki merdivenden düşen Eşref Gürkan Güney (74), hayatını kaybetti.

        DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

        Olay, dün Bitez Mahallesi Çökertme Caddesi'nde meydana geldi. Eşref Gürkan Güney, kendisine gelen kargoyu teslim almak için bahçe kapısına çıktı. Güney, oturduğu evin bahçesindeki merdivenden inerken dengesini kaybederek düştü. Bir süre sonra eşi, Güney'i merdivenlerde yerde hareketsiz gördü. Güney için ihbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Ağır yaralanan Güney, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güney, kurtarılamadı. Güney'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        7 bin 550 sikkenin yurt dışına kaçırılması engellendi

        İzmir'de Çeşme Ulusoy Limanı'nda bir araçta yapılan kontrollerde; yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içerisinde, farklı ebat ve boyutlarda 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi. (DHA)

        #Muğla
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!