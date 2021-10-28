Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya'da yapılacak G20 liderler zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Merkel, bu görüşmeye Almanya'nın müstakbel başbakanı Olaf Scholz'un da katılmasını istiyor.

Alman diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu yıl sonunda görevden ayrılmaya hazırlanan Merkel, G20 zirvesi sırasında Erdoğan ile bir araya gelerek uluslararası gündemdeki konuları ve ikili ilişkilerdeki son gelişmeleri ele almayı planlıyor. Bu görüşmeye, Almanya'nın yeni koalisyon hükümetini kurmak için müzakereleri sürdüren, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz'un da katılması öngörülüyor.

Merkel'in görüşmeye davet ettiği Scholz, Yeşiller ve Hür Demokratlar ile müzakereleri gelecek ay içerisinde başarıyla sonuçlandırmayı ve Aralık ayında başbakan olarak göreve başlamayı hedefliyor.

Dış politikada süreklilik

İtalya'daki G20 zirvesi sırasında liderlerin programlarında son anda bir değişiklik olmaması durumunda Olaf Scholz da, Merkel ile Erdoğan arasında yapılacak görüşmeye katılacak.

Avrupa Birliği-Türkiye mülteci mutabakatı, Suriye, Afganistan gibi önemli konuların ele alınacağı görüşmede, Merkel ile Erdoğan arasında uzlaşma bulunan konularda ilk elden bilgi sahibi olacak olan Scholz, ikili ilişkilerdeki son gelişmeleri de birlikte değerlendirme fırsatını bulacak. Deneyimli bir siyasetçi olan Scholz, Merkel liderliğindeki mevcut muhafazakar-sol koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapıyor.

'Dış politika çizgisi ana hatlarıyla devam edecek' mesajı

Scholz, seçim kampanyası boyunca yaptığı açıklamalarda, Almanya'nın dış politika çizgisinin yeni koalisyon hükümeti döneminde de ana hatlarıyla devam edeceği mesajını vermişti. SPD liderliğindeki üçlü koalisyon, AB'yi daha da güçlendirmeyi, uluslararası alanda daha etkin bir rol oynamayı planlıyor. Bununla birlikte yeni hükümetin dış politikasında demokrasi ve insan hakları konularının daha ağırlıklı yer tutması bekleniyor. Scholz'un, Merkel'in G20 zirvesi sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve diğer Avrupalı liderlerle yapacağı görüşmelere de katılacağı öğrenildi.

G20 liderler zirvesi, hafta sonunda İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak.2008 yılından bu yana yapılan tüm G20 zirvelerine katılan Merkel için Roma'daki toplantı, başbakan olarak katılacağı son zirve toplantısı olacak.Roma zirvesi, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana, liderlerin yüz yüze katılacakları ilk G20 zirvesi olması nedeniyle de önem taşıyor.