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Haberler Para Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde politika faizinde değişikliğe gitmedi. Karar metninde "Öncü göstergeler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermektedir" denildi

Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
HABERTURK.COM

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel bir şekilde yüzde 8.5'te sabit tuttu.

PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından geçen ay faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

'VERİLER BEKLENENDEN OLUMLU'

Bugün yayımlanan PPK karar metninde yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan verilerin tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleştiği ancak jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin sürdüğü belirtildi. Birbirini takip eden banka iflaslarının tetiklediği finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğuna dikkat çekildi.

'BEKLENENDEN HIZLI TOPARLANMA'

Deprem felaketi öncesindeki öncü göstergelerin 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret ettiği belirtilen karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir. Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte, orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir. Öncü göstergeler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı yüksek seyrederken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir. Bunun yanında, iç tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf iktisadi faaliyet cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır."

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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