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Haberler Para SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı sonucu ne oldu?
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 650 baz puanlık faiz artırımına gitti. Politika faizini yüzde 15'e yükseltti. PPK karar metninde "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı. Parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak güçlendirileceği mesajı verildi

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı sonucu ne oldu?
HABERTURK.COM

Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 650 baz puan artırarak yüzde 8.5'ten yüzde 15'e yükseltti. Böylece Mart 2021'den bu yana ilk kez faiz artırımına gidilmiş oldu.

PPK önceki 3 toplantıda politika faizini sabit bırakmıştı.

Bugünkü toplantıda faiz artırımı gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu ancak piyasanın artırım miktarına dair geniş yelpazede tahminleri bulunuyordu.

PPK karar metninde "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

'GÖSTERGELER ENFLASYONDA YÜKSELİŞE İŞARET EDİYOR'

Bütün dünyada merkez bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler aldığı belirtilen açıklamada "Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir" denildi.

'GEREKTİĞİ ZAMAN VE ÖLÇÜDE KADEMELİ OLARAK GÜÇLENDİRİLECEK'

Karar metni şöyle devam etti:

"Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır."

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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