Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi: Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı! 2022 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararını açıkladı. PPK beklentilere paralel bir şekilde politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'da sabit bıraktı.

PPK son olarak geçtiğimiz ay politika faizini 150 baz puan indirerek iki yılın ardından tek haneye çekmişti. Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi geldi.

'KÜRESEL TALEBE İLİKİN ARTAN RİSKLER'

Kurulun, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirdiği belirtilen PPK karar metninde "Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.

GEÇEN AY NET SİNYALİ VERMİŞTİ

PPK geçen ay 150 baz puanlık faiz indirimine giderken karar metninde "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir'' ifadelerini kullanmıştı.

KURDA ÖNEMLİ BİR HAREKET YAŞANMADI

Dolayısıyla bugünkü karar tamamen beklentilere paralel geldi. Bu sebeple kararın ardından dolar/TL'de önemli bir hareket yaşanmadı.

Karar öncesi 18.57 liranın üzerinde işlem gören dolar, kararın ardından 18.67-18.68 lira aralığındaki seyrini sürdürdü.