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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mersin'de sel suları can aldı!
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Mersin'de facia! Çadırda sele kapıldı

Şiddetli yağış Mersin'de sele yol açtı. Kentin Gülnar ilçesinde bir kadın, ormanlık alanda çadırdayken sele kapılarak hayatını kaybetti

Son dakika: Mersin'de sel suları can aldı!
Mersin'de sel suları can aldı!
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AA

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ağaç kesimi yapmak için bulunduğu ormanlık alanda çadırdayken sele kapılarak kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

AA'da yer alan habere göre kentte, sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda sel meydana geldi.

3 KİŞİ SON ANDA KURTULDU

Ağaç kesimi yapmak için ormanda bulunan ekibin kurduğu çadırdaki biri kadın 4 kişi, bölgeden kaçmaya çalıştı.

Çadırdan çıkamayan 49 yaşındaki Gülcan Eroğlu, sel sularına kapılarak kayboldu.

Ağaç kütükleri ve taşların sürüklediği çadır ile ekiplere ait otomobil, bu sırada dere yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Olay yerine gelen Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız da ekiplerden bilgi aldı.

Bölgede ekiplerce gerçekleştirilen çalışma sonucu Eroğlu'nun cesedi, kaybolduğu alana yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu.

Dere yatağından çıkarılan Eroğlu'nun cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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