        Son dakika: Mersin Limanı'nda 298 kg kokain ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mersin Limanı'nda uluslararası uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu sabah polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda 298 kilogram kokain ele geçirdik" dedi

        Giriş: 15.01.2026 - 08:18 Güncelleme: 15.01.2026 - 08:37
        Mersin Limanı'nda 298 kg kokain ele geçirildi
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 298 kg kokain ele geçirildiğini açıkladı.

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 298 kg kokain ele geçirildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

        "Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya’dan ülkemize gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kg kokain ele geçirildi."

        Portakal çalarken suçüstü yakalanan 5 şahıs yakalandı

        Hatay'da narenciye bahçesinden piyasa değeri 25 bin TL olan 2 buçuk ton portakal çalan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. (İHA)

