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Meteoroloji uyardı! Güneybatı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla, Antalya, Isparta ve Burdur için şiddetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji uyardı! Son dakika hava durumu: Güneybatı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor - Güncel haberler
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 16 Mart Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Muğla'da, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri başta olmak üzere Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Yağışların 1500 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, güney kesimlerde yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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