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Son dakika haberler... Kara kışın ve sağanak yağmurların ardından Meteoroloji'den beklenen müjde geldi. Yurt genelinde cumartesi günü başlayan sağanak yağışın ardından yarından itibaren sıcaklıklar hissedilir derecede artmaya başlayacak.

ANKARA'DA 4, İSTANBUL'DA 8 DERECE ARTIŞ

Bugün 15 derece olan İstanbul'da sıcaklık yarın 8 derece artarak 23 dereceye yükselecek. Başkent'te ise 17 derece olan sıcaklık yarın 4 derece artarak 21'e çıkacak. İzmir'de de artış olacak. 22 derece olan sıcaklık 3 derece artarak 25'e ulaşacak.

CUMARTESİ İSTANBUL'DA SAĞANAK VAR

Sıcaklıklar cumartesi günü de devam edecek ancak 21 derece olması beklenen İstanbul ile Marmara Bölgesi'nin batısında sağanak yağış bekleniyor. Başkent'te ise açık 25 derece, İzmir'de de güneşli 26 derece bir sıcaklık öngörülüyor.

PAZAR GÜNÜ GÜNEŞLİ VE SICAK BİR HAVA

Tatilin son günü ise yurt genelinde açık ve sıcak bir hava bekleniyor. Pazar günü İstanbul'un 21, Ankara'nın 24, İzmir'in ise 26 derece olacağı tahmin ediliyor.