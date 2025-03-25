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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Kastamonu ve Karabük çevreleri yağmurlu, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz bölgeleri kapalı, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 07:56 Güncelleme: 25.03.2025 - 07:56
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        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Bulutlu 19°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 23°

        İzmir

        Bulutlu 24°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 23°

        Trabzon

        Bulutlu 16°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 21°

        Adana

        Kısmen Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Güneşli 22°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 23°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 13°

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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