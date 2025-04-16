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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor - 16 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmur, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur bekleniyor. Diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak. Ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da zirai don tehlikesi devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 07:29 Güncelleme: 16.04.2025 - 07:29
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        Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği rahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 20°

        Ankara

        Güneşli 22°

        İzmir

        Güneşli 25°

        Antalya

        Güneşli 28°

        Trabzon

        Bulutlu 12°

        Bursa

        Güneşli 21°

        Adana

        Güneşli 25°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 18°

        Gaziantep

        Güneşli 18°

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette bekleniyor.

        ZİRAİ DON UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

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