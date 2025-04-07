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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 10 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak - 7 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 10 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Trakya'da ise kar yağışı bekleniyor. Yağışların; Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 07:40 Güncelleme: 07.04.2025 - 07:40
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        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van, Hakkari ve Şırnak hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Kayseri, Ordu, Giresun, Şanlıurfa çevreleri ve Trabzon'un batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar; yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Güneşli 17°

        İzmir

        Yağmurlu 17°

        Antalya

        Yağmurlu 16°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 18°

        Bursa

        Yağmurlu 13°

        Adana

        Güneşli 25°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 22°

        Gaziantep

        Güneşli 22°

        Ağrı

        Yağmurlu 12°

        Hava sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Batı ve Kuzeybatı, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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