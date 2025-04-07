Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van, Hakkari ve Şırnak hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Kayseri, Ordu, Giresun, Şanlıurfa çevreleri ve Trabzon'un batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar; yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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İstanbul Yağmurlu 9° Ankara Güneşli 17° İzmir Yağmurlu 17° Antalya Yağmurlu 16° Trabzon Kısmen Güneşli 18° Bursa Yağmurlu 13° Adana Güneşli 25° Diyarbakır Parçalı bulutlu 22° Gaziantep Güneşli 22° Ağrı Yağmurlu 12°

Hava sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Batı ve Kuzeybatı, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.