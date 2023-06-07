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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı
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Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Bolu ve çevresi ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Son dakika: Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

BİLECİK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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