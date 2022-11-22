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Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ile Hatay ve Mersin çevreleri sağanak yağışlı olacak. Yağışların sabah saatlerinde Antalya, öğleden sonra ise Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'de lodos etkisini sürdürmeye devam edecek

YAĞMUR ve FIRTINA | Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı
4 bölge için sağanak uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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