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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 07:35 Güncelleme: 24.04.2025 - 07:35
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        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 16°

        Ankara

        Sağanak Yağış 21°

        İzmir

        Bulutlu 20°

        Antalya

        Yağmurlu 21°

        Trabzon

        Yağmurlu 14°

        Bursa

        Yağmurlu 14°

        Adana

        Kısmen Güneşli 25°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 27°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 24°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 19°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

        İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak, yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının 19 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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