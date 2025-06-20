Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, Doğ Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 33° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 37° Trabzon Güneşli 25° Bursa Güneşli 29° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Güneşli 28°

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Parçalı az bulutlu

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

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İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık UŞAK °C, 33°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 31°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 34°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık REKLAM SİVAS °C, 28°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 29°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu SİNOP °C, 29°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu ZONGULDAK °C, 26°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık RİZE °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 29°C Az bulutlu ve açık TRABZON °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ERZURUM °C, 27°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu KARS °C, 26°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu MALATYA °C, 35°C