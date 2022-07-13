Bazı bölgeler için sağanak uyarısı 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık