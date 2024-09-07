Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı - 7 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 08:16 Güncelleme: 07.09.2024 - 08:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Çankırı çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 27°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 38°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 27°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 26°

        Adana

        Kısmen Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 26°
        REKLAM

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Galler'de sessiz maç!
        Galler'de sessiz maç!
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz
        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        Balkanlarla ilgili konuştu
        Balkanlarla ilgili konuştu
        Davası seçimden sonraya ertelendi
        Davası seçimden sonraya ertelendi
        Asılsız bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Asılsız bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak