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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için yağmur ve rüzgar uyarısı - 17 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu iller için yağmur ve rüzgar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Kıyı Ege ile İç Anadolu'nun doğusunda poyraz etkili olurken, Hakkari ve çevresinde lodos hissedilecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 07:18 Güncelleme: 17.06.2025 - 07:18
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        Bu iller için yağmur ve rüzgar uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 27°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 23°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 32°

        Gaziantep

        Güneşli 30°

        Ağrı

        Güneşli 21°

        Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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