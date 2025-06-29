Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den güzel haber! Kavurucu sıcaklara bir süre ara! | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den güzel haber! Kavurucu sıcaklara bir süre ara!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine inecek. İşte önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu tahminleri..

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 15:58 Güncelleme: 29.06.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji'den güzel haber! Kavurucu sıcaklara bir süre ara!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

        Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların yarın itibarıyla yurdun doğu kesimlerine hareket edeceğini belirten Macit, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen yağışların, Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Erzurum ve Ardahan'da yerel kuvvetli olacağını söyledi.

        Yarın Marmara'nın güneyi, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak'ta rüzgarın kuvvetli olacağını bildiren Macit, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        REKLAM

        Salı günü yurdun kuzey kesimlerinde hafif yağış geçişi yaşanacağını ifade eden Macit, "Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak etkili olacak. Yağışlar çarşambadan itibaren sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında devam edecek. Yurdun diğer bölgeleri için yağış beklentimiz yok." diye konuştu.

        Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının azalacağına dikkati çeken Macit, sıcaklığın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer ise altına düşeceğini belirtti.

        Macit, 3 büyükşehir için yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildirerek, "Ankara ve İstanbul'da sıcaklık 29-30 derece civarında olacak. İzmir'de ise sıcak hava devam edecek. Sıcaklık İzmir'de 36-37 derece olacak." dedi.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı