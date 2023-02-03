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Haberler Gündem Hava Durumu ÇOK KUVVETLİ! Son dakika: Meteoroloji'den kar ve sağanak yağmur alarmı - Hava durumu
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Meteoroloji'den kar ve sağanak yağmur alarmı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın büyük bölümü karla karışık yağmurlu, İstanbul çevresi sağanak yağışın etkisi altında. Ege'nin kıyı bölgeleri, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'de sağanak, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri kar yağışlı olacak. Yağışların gece saatlerinden sonra Hatay, Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

ÇOK KUVVETLİ! Son dakika: Meteoroloji'den kar ve sağanak yağmur alarmı - Hava durumu
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların gece saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 3 °C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyılarının, gece saatlerinden sonra il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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