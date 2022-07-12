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Meteoroloji'den Karadeniz için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz için yağmur uyarısı
Karadeniz yağmurlu diğer bölgeler açık!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yer yer mevsim normallerinin (2-4 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il merkezi ve güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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