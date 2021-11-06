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Meteoroloji'den önemli uyarılar! Sis ve pusa dikkat!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyrediyor. Ancak Meteoroloji, ülke genelinde sis ve pus hadisesine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor

SİSE DİKKAT! SON DAKİKA: Meteoroloji'den önemli uyardı: Marmara'da sis ve pusa krizi! - Haberler
Meteoroloji'den önemli uyarılar! Sis ve pusa dikkat!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI

Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

ANKARA: 21, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 21, Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli.

İZMİR: 28, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 25, Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli.

EDİRNE: 23, Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli.

MANİSA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 29, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 28, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 27, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 22, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 20, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 24, Az bulutlu ve açık.

KASTAMONU: 21, Az bulutlu ve açık.

ZONGULDAK: 24, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 20, Az bulutlu ve açık.

TRABZON: 19, Az bulutlu ve açık.

ERZURUM: 14, Az bulutlu ve açık.

KARS: 12, Az bulutlu ve açık.

MALATYA: 19, Az bulutlu ve açık.

VAN: 13, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 23, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 25, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 23, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 28, Az bulutlu ve açık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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