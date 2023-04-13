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Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu iller dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz, İç Anadolu bölgeleri yağmurlu; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri ise gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batı'da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, Doğu'da 3 ila 5 derece düşecek. Yağışların; Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Van ve Diyarbakır’da kuvvetli olması bekleniyor

Son dakika hava durumu | Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bu iller dikkat!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman çevreleri Van’ın güney, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman çevreleri Van’ın güney, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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