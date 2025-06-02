Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Burdur hariç) Batı Akdeniz'in iç kesimleri , Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 25° Ankara Yağmurlu 21° İzmir Güneşli 29° Antalya Kısmen Güneşli 27° Trabzon Yağmurlu 19° Bursa Kısmen Güneşli 23° Adana Parçalı Bulutlu 28° Diyarbakır Güneşli 31° Gaziantep Güneşli 27° Ağrı Güneşli 24°

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu ve doğu kesimlerinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.