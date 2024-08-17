Meteoroloji'den sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli poyraz etkili olurken, Doğu Anadolu'nun orta ve güneydoğu illerinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç bölgelerde mevsim normallerinin altında seyrederken, güney illerde yüksek sıcaklıklar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, bugün öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.