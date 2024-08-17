Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 31° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 41° Trabzon Güneşli 29° Bursa Güneşli 30° Adana Güneşli 38° Diyarbakır Kısmen Güneşli 38° Gaziantep Kısmen Güneşli 37° Ağrı Kısmen Güneşli 28°

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, bugün öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.